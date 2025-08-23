Termometre 55'te... O İlimizde Hayat Durdu!

Türkiye'de kavurucu sıcak havalar devam ediyor. Sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler rekor dereceyi gösterdi.

Türkiye'de kavurucu sıcaklar devam ediyor. Sıcakların etkilediği kentlerden başında Şanlıurfa yer alıyor. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

SOKAKLAR SAKİN KALDI

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi. Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA

