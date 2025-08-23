Kütahya’da Operasyon: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kütahya'da uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Altıntaş ilçesi Akçaköy Köyü’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 472 gram kubar esrar, 21 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 adet kuru sıkı silah ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Altıntaş ilçesi Akçaköy Köyü’nde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 472 gram kubar esrar, 21 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

