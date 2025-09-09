Adliyede Şaşırtan Manzara! Soğanlı Salata Eşliğinde Duruşma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Adliye Ek Hizmet Binası’nda hukuk mahkemelerinin duruşmaları, yemekhanede yapılmaya başlandı. Yemek masalarının, salataların ve ekmeklerin bulunduğu yemekhane içinde kurulan duruşma salonu, hem avukatlar hem de vatandaşlar arasında tartışma yarattı. Binaya asılan yazıda, “Tek numaralı dosyaların duruşmaları en üst katta yemekhanede yapılacaktır” ifadesi yer aldı. Bu uygulama üzerine sosyal medyada paylaşılan görüntüler de dikkat çekti.

'ŞOK OLDUM!'

Yaşadığı deneyimi aktaran avukat Didem Alaca, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Bugün iş mahkemesinde duruşmam vardı. Bana duruşma salonunun en üst katta olduğu söylendi. Ben de yemekhanenin yanında yeni bir salon yapıldığını düşündüm. Ancak yukarı çıktığımda gördüm ki, yemekhanenin içine duruşma salonu yapılmış. Ayrı bir alan değil, bildiğiniz yemekhanenin içinde, yemek masalarının, soğanlı salataların, ekmeklerin yanında duruşmaya çıktık. Şok oldum.”

Alaca, bu manzaranın Türk yargısına gölge düşürdüğünü söyledi. Avukat, “Ben adliyeye gelirken kot pantolon bile giymem, çünkü kamu hizmeti görüyoruz. Ben bu kadar özen gösterirken devlet kurumlarının bu özensizliği kabul edilemez. Muğla’da üç adliye binası var, bir tane daha duruşma salonu yapılamıyor mu? Demek ki yapılamamış ki bu görüntü ortaya çıktı” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA