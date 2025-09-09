Manifest Grubuna Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Tarzları nedeniyle sosyal medyada hedef gösterilen müzik grubu Manifest için açılan "teşhircilik" soruşturmasında karar çıktı. Manifest grubu için yurt dışına çıkış yasağı ve imza kararı verildi.

Manifest Grubuna Yurt Dışına Çıkış Yasağı
Son yılların en popüler müzik grubu olan Manifest, bir süredir bazı kesimlerce tarzları üzerinden hedef gösterilerek organize bir sosyal medya linciyle karşı karşıya kalıyor. Erzurum konserleri de bu gerekçeyle iptal edilen popüler müzik grubu, son olarak bir "teşhircilik" soruşturmasına maruz kaldı.

İstanbul Küçükçiftlik Park’ta +18 olarak düzenlenen Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

'HAYA DUYGULARINA SALDIRI'

Konserdeki dansların, "toplumun edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı" öne sürülerek, gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği belirtildi.

Soruşturma sonrası Manifest grubu üyeleri, yurt dışına çıkış yasağı ve imza talebiyle bugün nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Manifest için istenen yurt dışına çıkış yasağı ve imza kararını verdi.

GRUPLA DANS EDEN KADIN DA DAHİL EDİLDİ

Diğer yandan gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; grup üyeleri dışında bir de sahnede dans eden bir kadın polis tarafından tespit edilerek gruba açılan soruşturmaya dahil edildi. Grup üyeleriyle birlikte polis eşliğinde adliyeye getirilen kadın da aynı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

