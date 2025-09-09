Sosyal Medyada Polis Ablukasına Tepki Gösteren 3 Kişi Tutuklandı
Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının abluka altına alındığı anlarda sosyal medyadan tepki gösteren bazı kişilere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuklandı.
Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Seyrantepe'deki binası pazar akşamı 18.00 sıralarında çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından abluka altına alınıp aynı dakikalarda İstanbul Valiliği abluka bölgesi başta olmak üzere bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yasağı ilan etti.
O anlarda sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek bazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. "Suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 14 kişiden 9'u bugün adliyeye sevk edildi.
6 KİŞİ SERBEST
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de, gözaltına alınan 6 kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına, 3 kişinin de tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında 10 kişinin ifadesinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: ANKA
