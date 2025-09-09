Sosyal Medyada Polis Ablukasına Tepki Gösteren 3 Kişi Tutuklandı

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının abluka altına alındığı anlarda sosyal medyadan tepki gösteren bazı kişilere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuklandı.

Son Güncelleme:
Sosyal Medyada Polis Ablukasına Tepki Gösteren 3 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Seyrantepe'deki binası pazar akşamı 18.00 sıralarında çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından abluka altına alınıp aynı dakikalarda İstanbul Valiliği abluka bölgesi başta olmak üzere bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yasağı ilan etti.

O anlarda sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek bazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. "Suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 14 kişiden 9'u bugün adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ SERBEST

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de, gözaltına alınan 6 kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına, 3 kişinin de tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında 10 kişinin ifadesinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Özgür Özel'den 'Protesto' Çıkışı! 'Hayatı Durduracağız'Özgür Özel'den 'Protesto' Çıkışı! 'Hayatı Durduracağız'Siyaset
Özgür Özel, Taksim'de Gürsel Tekin'e Seslendi: 'Partiye Zarar Vermek İsteyeni Kardeşim Olsa Affetmem'Özgür Özel, Taksim'de Gürsel Tekin'e Seslendi: 'Partiye Zarar Vermek İsteyeni Kardeşim Olsa Affetmem'Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP İstanbul İl Başkanlığı Gözaltı
Son Güncelleme:
Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ülkenin Büyükelçisini Kabul Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ülkenin Büyükelçisini Kabul Etti
TFF Beklemeden Elini Masaya Vurdu! A Milli Takım'da Tarihi Fark Sonrası Vincenzo Montella Kararı TFF'den Vincenzo Montella Kararı
Orta Doğu'da Tansiyon Yükseldi! İsrail'den Hamas'a Suikast Saldırısı, Katar'da Ateşkes Masasını Vurdu İsrail'den Hamas'a Suikast Saldırısı
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'