HES Kanalının Duvarı Çöktü! Tarım Arazisi Sular Altında Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Karaömer köyünde, hidroelektrik santraline (HES) su taşıyan kanalın duvarı çöktü. Meydana gelen çökme sonucu, çeltik ekili yaklaşık 250 dönümlük tarım arazisi suyla dolarak zarar gördü.

Henüz nedeni belirlenemeyen olayda, kanalın taşan suları civardaki tarlaları bastı. Çiftçiler mağdur olurken, bölgede hasarın onarılması için çalışmalar başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan çiftçi Zeki Dandan, benzer durumların geçmişte de yaşandığını vurgulayarak, "Bu HES kuruldu kurulalı buraya zarar veriyor. 2-3 sene önce yine böyle 250 dönüm arazi suyun altında kaldı. Buralar 250-300 dönüm çeltik arazisi, devamlı suyun altında kalıyor. Ben ilaç yapıyordum. Baktım kanal taşmaya başladı, duvar çöktü. İlacını attık, gübresini attık, 'istirahate çekilelim' dedik, gitti"” dedi.

Kaynak: DHA