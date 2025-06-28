Diyarbakır'da Kaza: Hafif Ticari Araç, Park Halindeki İki Araca Çarptı
Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın park halindeki iki araca çarpması nedeniyle maddi hasar oluştu.
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinin Üçkuyu Mahallesi Pasur Caddesi’nde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı.
Kazanın etkisiyle aracın sağ ön tekeri yerinden koparak fırladı.
Kazaca yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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