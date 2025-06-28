Ambulans Uçak 7 Yaşındaki Çocuk İçin Kalktı

Siirt'te 7 yaşındaki bir çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Ambulans Uçak 7 Yaşındaki Çocuk İçin Kalktı
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Siirt'te Cheidak Higashi sendromu, epilepsi ve trakeostomiye bağlı olarak immobil (hareket edemeyen) durumda olan 7 yaşındaki çocuk için ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için ambulans uçak talep edildi.

Küçük çocuk, Siirt Sağlık İl Müdürlüğü tarafından talep edilen ambulans uçakla ile Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AMBULANS UÇAK HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Tıbbi açıdan gerekli hasta nakil hizmeti genel olarak ambulans uçağı ile yapılır. Hasta, tıbbi denetim altında, sağlık durumuna göre ya oturarak ya da yatarak varış noktasına transfer edilir. Ambulans uçaklarımız tüm dünyaya ulaşır ve kısa mesafelerde olduğu gibi uzun menzilli güzergahlarda da kullanılabilir.

Kaynak: İHA

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