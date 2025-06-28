Bakan Yerlikaya Duyurdu! Bir Haftada 284 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele çerçevesinde son 1 haftada 284 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! Bir Haftada 284 Kişi Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son 1 haftada 48 iş merkezli nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık ve bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleşti.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Trabzon, Yalova ve Zonguldak merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 284 şüpheli yakalanırken yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi, ürün satışı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kaynak: İHA

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