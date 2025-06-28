Hatay'da 33 Bin 433 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 33 bin 433 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Hatay'da 33 Bin 433 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Hatay Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda E.U'nun 2 iş yeri ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda 1 kilo 185 gram esrar, 33 bin 425 uyuşturucu hap ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan O.D'nin üzeri arandı.

Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 mermi ve 8 uyuşturucu hap bulundu. 2 zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Uyuşturucu Emniyet
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