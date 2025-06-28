Tekirdağ'da Otoyol Gişelerinde 12 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Avrupa Otoyolu üzerindeki Çorlu Gişeleri'nde H.Ç. isimli sürücünün kullandığı aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan detaylı aramada, otomobilin özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde paketlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

İlk incelemelere göre madde miktarının 12 kilogram skunk olduğu değerlendirildi. Uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü H.Ç. gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: İHA