Tekirdağ'da Otoyol Gişelerinde 12 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir araca yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilmiş 12 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Tekirdağ'da Otoyol Gişelerinde 12 Kilo Uyuşturucu Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Avrupa Otoyolu üzerindeki Çorlu Gişeleri'nde H.Ç. isimli sürücünün kullandığı aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan detaylı aramada, otomobilin özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde paketlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.
İlk incelemelere göre madde miktarının 12 kilogram skunk olduğu değerlendirildi. Uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü H.Ç. gözaltına alındı.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Japonlar Fiziklerini ve Uzun Ömürlerini İşte Bu Diyete Borçlular Japonlar Fiziklerini ve Uzun Ömürlerini İşte Bu Diyete Borçlular
Tekirdağ’da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı Tekirdağ’da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu! Bir Kişi Gözaltında İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu! Bir Kişi Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor 5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor
Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor, Siparişler Yağmur Gibi Yağıyor Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor
Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor
Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu
İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor