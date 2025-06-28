İzmir'de 92 Kişi Yakalandı

İzmir'de son bir haftada geçekleştirilen çalışmalarda 92 aranan kişi yakalandı. Operasyonlar kapsamında, yüklü miktarda uyuşturucu madde, birçok silah, çalıntı araç ve motosikletler ele geçirildi.

İzmir'de 92 Kişi Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen kararlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

21-27 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 18 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 11 kilo 918 gram narkotik madde, 2 bin 864 adet uyuşturucu hap, 1 çalıntı araç ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Ayrıca 18 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 189 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken aranan 92 şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA

Gmail Kullanıcıları 'Oh Be!' Diyecek: Promosyon, Spam ve Reklam e-Postalarına Veda Edeceksiniz Gmail Kullanıcıları 'Oh Be!' Diyecek: Promosyon, Spam ve Reklam e-Postalarına Veda Edeceksiniz
Kezzaplı Dehşet! Kıkırdakları Eridi, Gözü Aktı: Yüzünü Yıkayamasın Diye Elektriği ve Suyu Kesmiş... Kezzaplı Dehşet! Kıkırdakları Eridi, Gözü Aktı
İstanbul’a Yine ‘Onur Yürüyüşü’ Ablukası! Taksim, Yaya ve Araç Trafiğine Kapatılacak İstanbul’a Yine ‘Onur Yürüyüşü’ Ablukası! Taksim, Yaya ve Araç Trafiğine Kapatılacak
Japonlar Fiziklerini ve Uzun Ömürlerini İşte Bu Diyete Borçlular Japonlar Fiziklerini ve Uzun Ömürlerini İşte Bu Diyete Borçlular
ÇOK OKUNANLAR
5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor 5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor
Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor, Siparişler Yağmur Gibi Yağıyor Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor
Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor
Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu
İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor