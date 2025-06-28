İzmir'de 92 Kişi Yakalandı
İzmir'de son bir haftada geçekleştirilen çalışmalarda 92 aranan kişi yakalandı. Operasyonlar kapsamında, yüklü miktarda uyuşturucu madde, birçok silah, çalıntı araç ve motosikletler ele geçirildi.
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen kararlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
21-27 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 18 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 11 kilo 918 gram narkotik madde, 2 bin 864 adet uyuşturucu hap, 1 çalıntı araç ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Ayrıca 18 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 189 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken aranan 92 şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Kaynak: İHA