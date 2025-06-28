İstanbul’a Yine ‘Onur Yürüyüşü’ Ablukası! Taksim, Yaya ve Araç Trafiğine Kapatılacak

Beyoğlu Kaymakamlığı, Onur Ayı'nda devam eden etkinlikler kapsamında yarın Taksim'de düzenlenecek LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesi tüm etkinlikleri yasakladı. Öte yandan Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin, Tünel Meydanı’na kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacağı açıkladı.

İstanbul’a Yine ‘Onur Yürüyüşü’ Ablukası! Taksim, Yaya ve Araç Trafiğine Kapatılacak
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Beyoğlu Kaymakamlığı, 29 Haziran 2025 Pazar günü yapılması planlanan İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde, ilçede bir dizi tedbir alındığını açıkladı. Yapılan duyuruda, 28 Haziran gece yarısı saat 00.01’den başlayarak 24 saat boyunca ilçedeki tüm açık alanlarda her türlü toplu etkinliğin yasaklandığı bildirildi.

Yasak kapsamında; gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, bildiri dağıtımları, oturma eylemleri ve benzeri tüm faaliyetlere izin verilmeyeceği vurgulandı. Kararın, kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesine dayanılarak alındığı belirtildi.

Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrılarının dikkate alındığı ve bu çağrıların potansiyel toplumsal olaylara yol açabileceği değerlendirildi.

NELER YASAKLANDI?

Alınan önlemler kapsamında;

-Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrilecek,
-Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin Tünel Meydanı’na kadar olan kısmı ile bağlantılı sokaklar hem yaya hem araç trafiğine kapatılacak,
-Gerektiğinde kontrollü geçiş uygulamaları yapılabilecek,
-İlçede gün içerisinde yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak, farklı noktalarda da trafik kısıtlamaları uygulanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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