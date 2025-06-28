Kezzaplı Dehşet! Kıkırdakları Eridi, Gözü Aktı: Yüzünü Yıkayamasın Diye Elektriği ve Suyu Kesmiş...

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İstanbul'da 4 yıl önce garson olarak çalışan, aslen Bartınlı olan Yasemin Uzunçelebi, 42 yaşındayken çalıştığı işletmeye müşteri olarak gelen Mehmet Y. ile arkadaş oldu. Arkadaşlıkları sevgililiğe dönüşen çift bir süre sonra ayrıldı. Yasemin Uzunçelebi, bu esnada İstanbul'dan Antalya'ya taşınma kararı aldı. Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'ta ablasıyla birlikte yaşayan Uzunçelebi, 5 Ekim 2021 tarihinde işten eve geldi. Ertesi gün Antalya'ya taşınmak üzere eşyalarını toparlayan kadın, uyuyakaldı.

VAHŞETİ PLANLAMIŞ

Ayrılığı hazmedemeyen Mehmet Y. ise iddiaya göre gece saat 03.00 sıralarında eve gizlice girdi ve içerisinde su olan bütün kapları boşaltıp, şebeke suyunu kesti. Mehmet Y. daha sonra elindeki kezzabı uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine döktü. Acıyla uyanan kadın yüzünü yıkayacak su aradı ancak bulamadı.

Apartman dairelerinin zillerine basıp yardım isteyen kadın, hiçbir komşusunun kapıyı açmaması üzerine evine döndü ve 112'yi arayarak yardım istedi. Uzunçelebi, "5 Ekim 2021 günü erkek arkadaşım tarafından canice bir saldırıya uğradım. Acıyla uyandım. Bu olay yüzünden bir gözümü kaybettim. Ellerimi, ağız yapımı, birçok uzvumu kaybettim. Doğru düzgün yemek yiyemiyorum ve nefes almakta zorlanıyorum. Çok büyük acılar çektim. Bunların bir daha tekrarlanmasını istemiyorum. Hiçbir kadının, hiçbir gencin bunları yaşamasını istemiyorum. Artık bunlara dur denmeli, yeter denmeli. Bu şiddet ve ölümler neden hâlâ devam ediyor? Devletimizin buna bir dur demesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KIKIRDAKLARI ERİDİ, GÖZÜ AKTI

Ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sol gözü akarken sağ gözünde görme kaybı oluştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde 3'üncü derece, kıkırdaklarında 4'üncü derece yanık ve erime oluşan kadın 6 ay yoğum bakımda kaldı. Dört ay da serviste tedavi görüp ayağa kalkan kadın, o anları asla unutmadığını söyledi.

Uzunçelebi, "Bir çocuğun rüyadan uyanması gibi, o acıyı tarif etmek imkânsız. Yüzünüzün bir kısmı erirken hissettiğiniz şey anlatılmaz. Yüzünüzün dış tarafı eriyor, ellerinize, ayaklarınıza damlıyor. O can havliyle su arıyorsunuz, ama etrafta su yok. Damacanaları, çaydanlıkları, su ısıtıcısını, sürahiyi boşaltmış. Her şeyi organize bir şekilde planlamış. Elektriği ve suyu kapatmış, her şeyi önceden düşünmüş. Bunu gündüz mü yaptı, bilmiyorum, hatırlamıyorum. O gün yoldan gelmiştim, yorgundum. Eşyalarımı toplayıp saat 22:00 gibi yattım. O yorgunlukla hiçbir sesi duymadım." diyerek o güne dair hatırladıklarını anlattı.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR

Tavsiye üzerine boynundaki ve ellerindeki deri gerginliğini giderip hareket kabiliyeti için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen Uzunçelebi burada muayene oldu. Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla ellerini, boynunu daha rahat kullanan kadın, hastaneye ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Öte yandan yaşadığı acı tecrübelerden yola çıkarak, gençlere tavsiyelerde bulunan Yasemin Uzunçelebi, gençlerin hayatına alacakları insanları iyice araştırmaları ve kolay kolay güvenmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz yıl mahkemece Mehmet Y.'ye "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA