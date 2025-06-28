İtfaiyecilerin Ölüm Kalım Savaşı! Alevlerin Arasında Kaldılar, O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla mücadele zor şartlar altında devam ediyor. Son olarak alevlerin arasında kalan itfaiyeciler, adeta ölüm kalım savaşı verirken, yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

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Son günlerde birçok ilde yaşanan orman yangınları vatandaşı endişelendirirken, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayıp rüzgar sebebiyle Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahalede bulunuyor.

İtfaiyecilerin Ölüm Kalım Savaşı! Alevlerin Arasında Kaldılar, O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi - Resim : 1

Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatılırken, ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da tekrar devreye girdi. Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı fakat yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zorlaştırmaya başladı. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele devam ediyor.

İtfaiyecilerin Ölüm Kalım Savaşı! Alevlerin Arasında Kaldılar, O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi - Resim : 2

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler de zor anlar yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için canla başla çalışan itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Alevlerin arasından bağıran itfaiyecilerin, "Yanacağız. Geri gel. Haydi yandık" dediği duyuldu.

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Kaynak: İHA

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