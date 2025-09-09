'Resmi' Kart Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ta dün gece bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte bindiği otomobilin ön camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş “Resmi Hizmete Mahsustur” yazılı bir kartın bulunduğu görüldü.

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve İstanbul Emniyeti inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde, otomobilin Şahin’in sevgilisi iş insanı Burak Ateş’e ait olduğu tespit edildi. Yakalanan araç ve şoförü M.A., polis merkezine götürüldü. Şoför hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA