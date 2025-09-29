Simav’ı 3 Gün Önce Uyardı! Şimdi de 2 Noktayı İşaret Etti… ‘6.3’e Hazırlanıyor…’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, 25 Eylül saat 22.00’de sosyal medya hesabında takipçileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Yakut, Simav ve çevresi için önemli uyarılarda bulundu. Yakut, yaptığı açıklamada, "Sındırgı depremi şuan için sönümlenmez. İleriki tarihlerde yine 4 ya da 4.5 büyüklüğünde depremler gelecektir. Olayın rengi biraz daha Sındırgı'nın doğusuna taşınırsa ve 5'lik bir deprem daha gelirse olayın rengini tekrar konuşuruz. Emet tarafı olsun, Simav tarafı olsun buralar 5.8'e kadar deprem üretebilecek yerler. Dikkat edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Simav’da yaşanan depremin ardından Yakut, bu sarsıntının aktif hale gelen kısa bir fayın kırılması sonucu oluştuğunu belirtti. "5.4 Simav Yemişli depremi aslında Nisan ayından beri aktif olan kısa bir fayın kırılmasıydı” diyen Yakut, “Bu deprem sonrası yine bölgede kırılabilecek farklı faylar var Katrandağı - Emet ve civarında 5.8 i geçmeyecek yeni bağımsız depremleri görebiliriz. Ayrıca Ege Denizi Midilli ve Çandarlı Körfezi açıklarını bu süreçte iyi takip etmek gerek 6.3 büyüklüğünü bulabilecek depremler için Ege Denizi bir sismik aktiviteye hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

Deprem araştırmacısı Ahmet Yakut

DAHA ÖNCE SINDIRGI İÇİN DE UYARIDA BULUNMUŞTU

Ahmet Yakut’un, 2024 yılında Afyon’da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı değerlendirmeler, yine dikkat çekmişti. 11 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, "1970 yılındaki Gediz depremi sonrası bu hat 5.5 ile 6 arasında bir deprem üretecek. Bu bölgede Sındırgı, Bigadiç hattı bugün yaşanan deprem sonrası daha önemli hale gelmiş olabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Dediğim gibi işte 5.8 gibi deprem ilerleyen süreçte yaşanabilir. Bu hemen olmaz, daha daha ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkar. Sistematik olarak elimizde uzun tarih aralığında ya da yaşanan envanterler var. Fethiye-Burdur fay zonu ister istemez içeriye doğru ivmelenmeyi öğretti bize" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA