Pelin Kıyga'yı Hayattan Koparmıştı... Asansör Faciasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 27 yaşındaki Pelin Kıyga’nın hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Pelin Kıyga

Geçen gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga, yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaygı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Asansör faciasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Pelin Kıyga'nın 7'nci katta kabinine bindiği asansörün 2'nci katta takılı kaldığı sırada kurtarmak için eşi Gökhan Kıyga'nın (34) komşularıyla yardıma geldiği ancak halat kopunca kabinin düştüğü anlar görüntülerde yer aldı. Kabinin düşmeyle birlikte panik yaşayan Gökhan Kıyga'nın koşarak merdivenlerden inip, eşini kurtarmaya gittiği görüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asansör faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında asansör firmasının yetkilileri, müteahhit, site yöneticisi ve kısa süre önce yeni bakım sözleşmesi imzalayan firmanın temsilcilerinin de bulunduğu 17 kişinin polis tarafından ifadesine başvuruldu. Binanın asansörüyle ilgilenen eski firma yöneticisi ile yeni firma yöneticisi ve site yöneticisi gözaltına alındı.

Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi. Kazanın kesin sebebi, teknik inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA