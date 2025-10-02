İsrail’den 38 Milyon Liralık 'Ölüm Ağı'! Sır Gibi Sakladığı Savaş Stratejisi İfşa Oldu, 6 Ay İçin Planlamış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Responsible Spacecraft adlı kuruluşun yayımladığı bir araştırma, İsrail hükümetinin sosyal medya fenomenlerine yüksek meblağlarda ödemeler yaparak, dijital platformlarda etkisini artırmaya çalıştığını ortaya koydu.

Netanyahu’nun soğuk savaş stratejisini ortaya çıktı

SAVAŞIN GİZLİ KAMPANYASI

Araştırma, Quincy Enstitüsü’nün "Dış Politikanın Demokratikleştirilmesi" programında görevli araştırmacı Nick Cleveland-Stout tarafından hazırlandı.

Belgelerle desteklenen çalışmada, İsrail Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Bridges Partners adlı şirketin, Almanya merkezli medya ajansı Havas Media Group Germany üzerinden yürüttüğü sosyal medya kampanyası mercek altına alındı.

3 yıldır Gazze Şeridi'ne saldırıyor

GÖNDERİ BAŞINA 7 BİN DOLAR

Yeni ortaya çıkan belgelere göre, kampanya kapsamında sosyal medya fenomenlerine TikTok ve Instagram gibi platformlarda İsrail lehine içerik üretmeleri için gönderi başına yaklaşık 7 bin dolar (yaklaşık 290 bin TL) ödeme yapıldığı belirtildi.

6 AY SÜRE VERİLDİ

Haziran-Kasım aylarını kapsayan süreçte, fenomen grubu için hazırlanan toplam bütçe 900 bin dolar (yaklaşık 38 milyon TL) olarak kayıtlara geçti.

İsrail lehine 38 milyon liralık "Esther Projesi"

75-90 ARASI PAYLAŞIM BEKLENİYOR

Haziran ve Eylül ayları arasındaki dönemde, idari ve prodüksiyon maliyetleri düşüldüğünde fenomenlere yapılan tahmini ödeme 552 bin 946 dolar olarak hesaplandı. Bu süreçte 75 ile 90 gönderi üretilmesi beklendiği ifade edildi. Paylaşım başına düşen ücret 6 bin 143 ila 7 bin 372 dolar arasında değişti.

Fenomenlere para ödeyerek İsrail adına video istedi

FENOMENLERİN KİMLİKLERİ GİZLİ

Programa katılan sosyal medya fenomenlerinin kimlikleri henüz açıklanmadı. Kampanyanın yürütücüsü konumundaki Havas Media Group, fenomenlerin kim oldukları ve ne kadar ödeme aldıklarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Gönderi başına yaklaşık 7 bin dolar ödendi

PROJENİN ADI: ESTHER

Kampanyayı yürüten Bridges Partners adlı şirketin kurucuları da ortaya çıktı. Yair Levi ve Uri Steinberg, kampanya için Washington DC merkezli firma, daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri’nde görev yapmış eski binbaşı Nadav Shtrauchler’den de destek aldı. Kampanyaya ise "Esther Projesi" adı verildi.

"YENİ BİR SAVAŞ ALANI"

Daha önce sosyal medyaya ilişkin yaptığı açıklamada sosyal medyanın artık modern savaşların önemli bir parçası olduğunu savunan Netanyahu, TikTok’un ardından X platformuna odaklanılması gerektiğini ifade etmişti.

“Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil, dost” diyen Netanyahu, sosyal medyanın ABD’deki kamuoyu desteğini artırmak için kritik bir araç haline geldiğini vurgulamıştı.

FENOMENLER GÖRÜŞMÜŞTÜ

Netanyahu, 28 Eylül’de ABD’deki bazı sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelmişti. Görüşmeye katıldığı belirtilen isimler arasında Debra Lea, Lizzy Savetsky, Emily Austin, Shay Szabo, Hannah Faulkner, Thatlatinozionist ve Danya Avner yer almıştı.

