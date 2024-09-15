İsrail'in Kalbine 2 Bin Kilometreden Füze! Tansiyon Yine Yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne saldırıları sürerken, on binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan ise yerinden edildi. İsrail’in tehditleri Filistinlilerle de sınırlı kalmadı.

İsrail ve Lübnan sınırında da zaman zaman karşılıklı saldırılar olurken, bölgede yeni bir gelişme daha yaşandı. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de ve ülkenin orta kesimlerinde siren sesleri yankılandı. İsrail’in merkezine balistik füzelerle saldırılar gerçekleştirilirken, ordudan yapılan açıklamada, füzelerin doğudan ateşlendiği ve açık alana düştüğü kaydedildi.

İsrail'e atılan balistik füzelerden bir tanesi, Ben-Gurion Havaalanı yakınlarındaki Ben-Shemen bölgesine isabet etti.

İsrail’e düzenlenen saldırıyı ise Yemen’deki Husiler üstlendi. Yemen'deki Husilerin sözcüsü Nasruddin Amer, İsrail'in merkezine 2 bin kilometre mesafeden düzenledikleri saldırıyı üstlenerek "bu daha başlangıç" dedi. Amer, açıklamasında Yemen’den gönderilen füzelerin 20 tanesinin önlenemediğini belirterek, “Hava savunmaları başarısız oldu. Daha önce insansız hava araçlarımız, şimdi de füzelerimiz hiçbir engelle karşılaşmadan hedefe ulaştı. Gelecekte çok daha fazlası olacak” diye konuştu.

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri, sabah saatlerinde Yemen'den İsrail topraklarına karadan karaya balistik füze fırlatıldığını duyurdu. Füze saldırısının ardından yerel saatle 06.30 sıralarında ülkede siren sesleri duyuldu. Yerel kaynaklara göre füze, ülkenin merkezindeki Ben Shemen ormanında boş bir alana düştü, füze parçaları Ben Gurion Havaalanı'na yaklaşık 6 kilometre mesafede yangın çıkmasına yol açtı. Önleyici füzelerden düşen şarapnelin Tel Aviv'in yaklaşık 25 kilometre doğusundaki Modiin'de bir tren istasyonunda hasar oluşmasına neden olduğu belirtildi.

9 YARALI VAR

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom’un (MDA) açıklamasında saldırı nedeniyle sirenler çaldığı sırada sığınaklara gitmeye çalışan 9 kişinin hafif yaralandığı ve tedavi edildiği belirtildi.



İsrail, füzenin İsrail hava sahasına girmesinin neden engellenemediğini ve füzenin hava savunma sistemi tarafından kısmen engellenip engellenmediğini belirlemek üzere bir soruşturma başlattı.

İran destekli Yemen'deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısının İsrail'in hava sahasının saldırılara karşı tamamen savunmasız olduğunu gösterdiği belirtildi.

HİZBULLAH’TAN GÖZDAĞI

Öte yandan, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, düzenlediği basın toplantısında İsrail’e savaş ilan etmeyeceklerini ancak saldırı gelmesi halinde karşılık vereceklerinin mesajını verdi.

Kasım, Netanyahu’nun tehdidinin Gazze’ye destek vermekten kendilerini alıkoymayacağını belirttiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Savaş açma planımız yok çünkü bunun bir faydası olacağını düşünmüyoruz ama İsrail savaş açarsa buna savaşla karşılık veririz ve kayıplar bizim için de onlar için de çok büyük olur. İsrailliler, kuzeydeki bir savaşın, bölgede evlerini terk eden 100 bin kişiyi geri getireceğini zannediyorsa şimdiden söyleyelim, yüzbinlerce kişinin daha uzun vadeli göçüne hazır olsunlar. Kuzeydekilerin evlerine dönmesinin, Gazze savaşının sona ermesinden başka yolu yok."

NETAHYAHU KUZEY CEPHESİNDE GÜÇLÜ OPERASYON NİYETİNDE

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 isimli siteye göre, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kuzey cephesinde geniş kapsamlı ve güçlü bir operasyon yapma niyetinde olduğu iddia edildi.

Habere göre, Netanyahu’ya yakın br yetkilinin kuzey cephesindeki bu saldırılar için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini, ancak yakın bir gelecekte bu adımın atılmasının planlandığını aktardığı belirtilmişti.

Kaynak: AA-DHA-İHA