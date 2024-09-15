Şiddetli Yağışların Vurduğu Hindistan'da Bina Çöktü: 10 Ölü
Şiddetli yağışların etkili olduğu Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 3 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 10 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın kuzeyinde, şiddetli yağışın etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde, 3 katlı bir bina çöktü. Olayın ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yetkililer, binanın çökmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, enkazdan çıkarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA