Şiddetli Yağışların Vurduğu Hindistan'da Bina Çöktü: 10 Ölü

Hindistan'ın kuzeyinde, şiddetli yağışın etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde, 3 katlı bir bina çöktü. Olayın ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, binanın çökmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, enkazdan çıkarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA