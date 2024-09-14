İsrail'den Lübnan'a Bir Saldırı Daha: 3'ü Çocuk 4 Yaralı
İsrail-Lübnan arasında yaşanan savaş devam ediyor. Son olarak İsrail'in Lübnan'ın kuzeydoğusunda yer alan Hermel kentine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Hermel kenti yakınlarındaki hava saldırısında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hermel kentinin kuzeyindeki El-Kavah beldesinin çevresini hedef alan saldırısında 3'ü çocuk 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre saldırı, İsrail savaş uçaklarınca gerçekleştirildi.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyine 9 saldırı düzenlediğini, İsrail güçlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurmuştu.
Gazze'ye saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan’daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA