Mısır'daki Katliam Gibi Kazada Bilanço Ağırlaşıyor

Mısır'da dün meydana gelen katliam gibi kazada bilanço ağırlaşıyor. İki trenin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 49 kişi de yaralandı.

Mısır'daki Katliam Gibi Kazada Bilanço Ağırlaşıyor

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye iline bağlı Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, kazada 2'si kız çocuğu olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 49 kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar, Ahrar Hastanesi ile Zekazik Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

NE OLMUŞTU?

Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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