'Atatürk' rozeti takmayan teğmene tepki gösterdikleri için ihraç edilmişlerdi: Tuzla Piyade Okulu'ndaki ihraçların gerekçeli kararı belli oldu

İstanbul Tuzla'da bulunan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun Piyade Okullar Komutanlığı'nda yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde "Atatürk fotoğrafı takmayan" teğmene tepki gösterdikleri için dört teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

Gündemi uzun bir süre kalan olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TSK, kişilerin ihraç edilme kararının gerekçesini açıkladı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın aktardığına göre, bu teğmenlerin askeri disiplin ve atmosferi ağır bir şekilde zedeledikleri öne sürülen kararda, teğmenlerin disiplinsizliğe yetkileri olmaksızın müdahale etmek şeklindeki eylemlerinin başka disiplinsizliklere neden olduğu savunuldu.

Gerekçeli kararda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin; güçlü, modern, her an harbe hazır, etkin, caydırıcı, saygın bir güç olarak, geçmişten günümüze olduğu gibi gelecekte de kendisine tevcih edilen görevleri üstün bir başarı ile yerine getirmesi için disiplinin ve askeri atmosferin tesisinin hayatı önemde olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Kararda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"10 Kasım ve 13 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen olaylarda adı geçen diğer personelin disiplin amirlerine mevzuattaki usul ve esaslara uygun olarak iletilmesi gereken, ilgililerin şikayet konusu tavır, davranış veya söylemleri ile ilgili olarak, bir kısım personel ile birlikte askeri hiyerarşi ve mutlak disiplin anlayışının dışına çıkarak mevzuata ve hukuka aykırı tedbirler alma gayreti içerisine girdiği ve bu şekilde birlik içerisindeki disiplin ve askeri atmosferin ağır bir biçimde zedelenmesine sebebiyet verdiği değerlendirilmiştir."

NE YAŞANMIŞTI?

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine yaşanan kavga sonrası başlatılan soruşturma sonucunda 7 teğmen ihraç edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir."