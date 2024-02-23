Burdur'da mermer ocağında kamyon uçuruma devrildi: 1 işçi yaralandı

Burdur’un Karamanlı ilçesi Bozdağ mevkisinde faaliyet gösteren mermer ocağında, belden kırmalı kamyonla moloz dökümü yapan Mehmet Naci Bilgin, aracın kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.

1 İŞÇİ AĞIR YARALI

İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine, sağlık, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, önce Burdur Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Mehmet Naci Bilgin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.