İhraç edilen teğmenlerin ardından biri general 6 subaya "ihmal" değerlendirmesi

Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan olaylar sonucu Milli Savunma Bakanlığı yedi teğmen hakkında ihraç kararı verilmesinin ardından hazırlanan ve savcılığa gönderilen disiplin soruşturma raporunda Tuzla Piyade Okul Komutanım Tümgeneral A.C.U., Alay Komutanım Albay E.Ç., Tabur Komutanı İ.B.Ç., Bölük Komutanları Yüzbaşı Y.Ç., Üsteğmen Y.K., ve Üsteğmen G.K., “maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek” değerlendirmesi yapıldı.

"BASINA YANSIMASINA ENGEL OLAMADI"

On Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Zorlu Topaloğlu başkanlığındaki özel soruşturma heyetinin hazırladığı raporda Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral A.C.U., için şu değerlendirme yapıldı:

“Piyade Okul Komutanı Tümg A.C.U.,’nun; 10 Kasım 2023 tarihinde başlayan olaylardan, kendisine haber verilen 13 Kasım 2023 tarihi saat 18:00 itibari ile haberdar olduğu, kendisinin olayların daha fazla büyümemesi ve konunun araştırılması için emirler verdiği, ilerleyen saatlerde olayın gelişimini yakından takip ederek alınması gereken tedbirlerle alakalı emir verdiği, ancak söz konusu olaya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının resen müdahil olması neticesinde olayların basına yansımasına engel olamadığı, görev yaptığı makamın sorumluluk seviyesinde alması gereken tedbirleri alma konusunda yetersiz kalarak olaya yeterince müdahale edemediği böylelikle TSK Disiplin Kanuna 18’nci maddesinin (s) bendinde düzenlenen “Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek” disiplinsizliğini gerçekleştirdiği.”

"YÜZEYSEL DEĞERLENDİRME"

Özel soruşturma heyetinin hazırladığı raporda Alay Komutanı Albay E.Ç., hakkında da olayın kendisine tabur komutanı tarafından bildirilmesine rağmen olayı etkin muhakeme edemediği ve yüzeysel olarak değerlendirdiği gerekçesiyle “Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek” değerlendirmesi yapıldı. ‘Hastaneye giderken refakatçi belirlemedi’ Özel soruşturma heyetinin hazırladığı raporda Tabur Komutanı Binbaşı İ.B.T., hakkında olayı öğrendikten sonra etki-tepki-rapor sisteminin işletilmesi konusunda gecikme yaşadığı için “Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek” değerlendirmesi yapılırken bölük komutanları Yüzbaşı Y.Ç., Üsteğmen Y.K., ve Üsteğmen G.K., rapora şunlar yansıdı:

“Birlik personelinin emirler hilafına rastgele koğuşlarda kalarak aralarında gruplaşma olduğunu ve birlik içerisinde bir gerginlik bulunduğunu tespit edemeyerek, ayrıca 13 Kasım 2023 günü hastaneye sevki yapılan P.Tğm. A.A.’nın etkin bir şekilde refakat ve nezaret edecek personel belirlemeyerek, akabinde de soruşturmanın öncelikle askeri makamlarca yapılması gerekirken bunun yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almadığı, bu şekilde olayların yanlış bilgilerle Türk Silahlı Kuvvetlerin itibarına zarar verecek şekilde basına yansımasında ihmal göstermek suretiyle 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 18’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek” disiplinsizliğini gerçekleştirdikleri.”

NE OLMUŞTU?

10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle buna tepki gösteren bir grup teğmen arasında kavga çıkmıştı. Teğmenler arasındaki tartışma ilerleyen günlerde de sürdü. 13 Kasım’da bazı teğmenler yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin kaldığı 405 numaralı koğuşun kapısına Atatürk posteri astı. Atatürk posterine tepki gösteren teğmenlerle poster asan teğmenler arasında arbede yaşandı. Arbededen sonra 10 Kasım’da yakasına Atatürk posteri takmayan Piyade Teğmen A.A. Tuzla Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu almak istedi. Hastane darp izine rastlanmadığı raporu verilince de Tuzla Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

Bu gelişmeler üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı idari soruşturma başlattı. Disiplin Soruşturma Heyeti’nin 5 Aralık’ta hazırladığı raporla yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlara tepki gösteren dört teğmen ile yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan ve ona destek olan iki teğmenin ihracı istemişti. 9 Şubat’ta yedi teğmenin hepsi ihraç edilmişti.