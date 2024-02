İmamoğlu: Ekonomik sıkıntıları en tepeye çıkarttıkları ortamda biz İstanbul'da büyük bir dayanışma örneği ortaya koyuyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte Üsküdar Meydanı’na kurulan, İBB hizmetlerinin dijital ekranlar kullanılarak anlatıldığı iletişim çadırını gezdi.

CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş’ında eşlik ettiği ziyarette çadır içinde bulunan etkinlikleri anlatan İmamoğlu, yine Üsküdar Meydanında kurulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi’ni gezdi.

İBB’ye ait digital çadırı tanıdan İmamoğlu şunları söyledi:

“İLETİŞİM ÇADIRIMIZA TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ: Üsküdar’dayız, dijital iletişim çadırımızı ziyaret etmek istedik. Bütün halkımızı bekliyoruz. Burada çok özenli bir çalışma yapıldı. Bütün hizmetlerimizi burada tanıyabilir, anlatabilir. Tabii dijital altlığı da oldukça güçlü. Örneğin bu sayfada bu alanda dokuzuncu burada yaptığımız özellikle Sarıyer Atatürk Ormanı gibi birçok alanın nasıl büyüklüklere sahip olduğunu toplamda nasıl bir yeşil alan kazandırdığımızı tümden İstanbul'a okuyabiliyorsunuz. Farklı tasarımlarda var mesela burada yine bir tesisimizi anlatılıyor. Bu da inşallah ikincisinin de Anadolu Yakası'nda yapacağız. Avrupa'nın en büyük atık yakma üzerinden enerji üretim tesisi. Bu aynı zamanda bir milyon 400 bin insanın elektrik ihtiyacını karşılayan bir tesisi açtığımızı gösteriyor. Yine bir büyük salonda ki burası da çok etkileyici. Üç bin yüz kilometre içme suyu hattını görebiliyoruz. 50 deniz taksiyi görebiliyoruz. İşte mesela burada Kent Ormanı'nı, 24 milyon litre ücretsiz Halk Sütü. 47. 3 raylı sistem bitirmişiz. İnşallah mart ayında bu 65 kilometre olacak iki hatta açıyoruz ilave. Bunun gibi yüz kreş, muhteşem, kreşi çok seviyoruz. Ve bu bölüme de geçtiğimizde aslında tanıtım videolarını güzel bir ortamda sizlerle burada paylaşıyor oluyoruz.

BİR SİYASİ PARTİNİN TEK BAŞINA BU İŞLERİ BAŞARMASI DİYE BİR TARİF YAPMAK ASLA DOĞRU DEĞİL: Üsküdar'ın meydanındayız, bekleriz. Burada beş yılın minik bir özetini sizlerle paylaşıyor olacağız. Güzel bir ortam, Dijital bir ortam. Gençlerin çok ilgisini çekeceğini ve güzel bir tanıtım olacağını da düşünüyoruz. Yurt hizmetimizin videosunu görüyorsunuz, yoktu yani sıfırdı. Bin 200 öğrencimiz kalıyor şu an yurtlarımızda. E inşallah eylül ayında bu altı bin öğrenciye ulaşacak. Değerli bir hizmet aynen işte yüz bin gencimize burs gibi bunların her birisini burada dinliyor, izliyor, anlıyor ve öğreniyor olacaksınız. Ben İstanbulluları bu güzel ortama bekliyorum. Çünkü bütün bu hizmetleri İstanbul başardı. Onun için İstanbul başardı diyoruz. Tek başına bir kişinin bir işi başarması mümkün değil. Bir siyasi partinin tek başına bu işleri başarması diye bir tarif yapmak asla doğru değil. Milletimiz başardı. Biz İstanbul'un başarısını İstanbul'la paylaşıyoruz. Kendilerini alkışlasınlar. Çünkü biz onların her kuruş parasını inanın ince, titiz bir şekilde harcayıp el değmemiş hijyenik bereketli bütçe var etme konusunda çok çalıştık. İnşallah Üsküdar'da da Sinem Hanım, ekip arkadaşlarıyla birlikte çok değerli bir çalışmayı Üsküdar'a kazandıracak. Bütün ilçelere çok etkin bir biçimde bu yönüyle hazırlık yapıyoruz. Ahlaklı, kimlikli, çağdaş, dayanışmacı, bugünün yoksulluğunu bitiren, ona katkı sunan emeklisine, işçisine, işsizine.

BELEDİYENİN İŞİ Mİ BU DİYE ÇOK ELEŞTİRMİŞLERDİ: Mesela biz 180 bin insana bölgesel istihdam ofisleri üzerinden iş bulduk. Belediyenin işi mi diye bu vaadimizi 2019’da çok eleştirmişlerdi. Bu işinizin olmadığı alanlara giriyorsunuz demişlerdir. Vallahi ben işimizin olmadığı hiçbir iş olduğunu düşünmüyorum. Biz iktidarın eksikliklerini de tamamlayıcı, örneğin ekonomik sıkıntıları en tepeye çıkarttıkları ortamda yoksulluğu tırmandırdıkları ortamda biz herkesin bu ortamı en hasarsız şekliyle atlatması için İstanbul'da büyük bir dayanışma örneği ortaya koyuyoruz. Bir de hiçbir insanı rencide etmeden, alan elin veren eli görmediği şeklinde askıda fatura gibi birçok uygulamamızda birçok hizmetimizle, annenin cebine bir anne kartı koyarak, 650 bin annenin çocuğuyla beraber İstanbul'u ücretsiz gezmesini sağlamak gibi milletin parasını millete harcamaya, millet için projeler üretmeye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Gelin Üsküdar'da bu dijital tanıtım merkezimizi gezin biz Dilekle gezdik, çok beğendik.Sinem Hanım'a da ilçe başkanımıza da Üsküdar'daki mücadelesinde başarılar diliyorum”

Üsküdar sahilinden Ünalan Mahallesi’ne geçen İmamoğlu çifti, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.