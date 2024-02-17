İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Seçime giderken bile milletini tehdit ederek, oy isteyenden Allah korusun

Kartal Belediyesi’nin bağış ile hayata geçirdiği “Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası ile Afet Lojistik Merkezi”nin açılışı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zor koşullarda birçok hizmete imza attıklarını belirtti. “Göreve geldiğimiz an itibariyle neler yaşadık, neler” diyen İmamoğlu, 2019 yerel seçim sürecindeki mazbata kriziyle başlayan ve İstanbul seçiminin iptali ile sonuçlanan süreci anlattı. İmamoğlu “Göreve geldik, ‘bu seçimi kazanmadınız’ dediler. Hile dediler. Hırsız dediler. Ve çaldınız dediler. İnsan kendi gibi bilirmiş. Milletin hakkını hukukunu çiğnemeye ve insanların elinden demokratik haklarını almaya kalktılar” dedi. Bu sırada törene katılan bir vatandaşın “sen bizim sadece kalbimizi çaldın” sözlerine üzerine İmamoğlu “İnanın tek hırsızlığıma olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. Hayat boyu gönlünüzü çalmaya devam edeceğim” karşılığını verdi.

CUMHURBAŞKANINA TEPKİ

İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da yaptığı tepki çeken konuşmaya da sert tepki gösterdi. İmamoğlu tepkisini şöyle dile getirdi:

“Huylu huyundan vazgeçmez. Gerçek duygularını ifade ediyor. Tam açık etti tarzını. Diyor ki ‘Siyasetin namusu var.’ Ardından namus anlayışını şöyle anlatıyor; ‘Ben cumhurbaşkanıyım. Hükümet bende. Benim adayımı seçerseniz Ordu'nun kılına zarar gelmez. Doğal gaz gelsin istiyorsan benim adayıma oy vereceksin’ dedi.

Kıymetli milletimize bir uyarıda bulunmayı kendimi borçlu hissediyorum. 31 Mart’ta seçim var. Seçime giderken bile milletini tehdit ederek oy isteyenden seçimden sonra bu milleti Allah korusun. 31 Mart'tan sonra neler yapar neler. Onun için milletimize buradan sesleniyorum. Sandığa giderken bu sözleri aklınızdan sakın çıkartmayın.

Bugün sizi tehdit eden, oyu alınca neler yapar neler. Hakkı, hukuku, marifeti. insanlarımızın iradesini bile kendinde gören bir akıl seçimden sonra neler yapar neler. Milletimize bir şey daha tavsiye ediyorum. O’nun dediğinin tam tersini yapmayı tavsiye ediyorum. O’nun dediği kim varsa ona oy vermemelerini. Niye biliyor musunuz? O’na ve bu akla sandıkta öyle bir ders verin ki seçimden sonra kalan 4 yılında size deli gibi hizmet etmek zorunda kalsınlar.”

“SÜT DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNERSİNİZ”

“Sizi dikkate alması için oyunuzu sizi tehdit edene vermeyin. Bizim milletimiz cesurdur. Bizim milletimiz akıllıdır, zekidir. Bizim milletimizi tehdit edene bu millet pabucu bırakmaz. Öyle değil.

Bu millet öyle bir had bildirir ki süt dökmüş kediye dönersiniz. Aynen 23 Haziran'da olduğu gibi. 13 bin fark, 800 bin oldu. Bu tehditten sonra 800 bini kaç yaparsınız Allah bilir. 31 Mart'ta bize oy vereceksiniz. Biz diliyor ve istiyoruz ki bizi seçeceksiniz. Biz bize oy verene de vermeyene de büyük büyük hizmetler yapacağız. Onlar da giderayak daha çok çalışmak zorunda kalacaklar. Bunun adı hizmet yarışı olacak. Kulaklarımız sizde olacak, milletimizin dediği olacak. Tabiri ona ait şekliyle bize ‘buyuracak’ bir Allah'ın kulu yok. Bize buyuracak millettir. 16 milyon insanımız için çalışacağız. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Herkese birbirimizi anlatacağız.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan’ın Hatay ve Ordu’daki konuşmalarında tehditvari ifadeler kullanmıştı.

Hatay’da “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez! Hatay’a geldi mi?” sözleriyle gündeme gelen Erdoğan, Ordu’da yaptığı mitingde de “Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, kusura bakmayın, açık konuşuyorum, doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok!” demişti.