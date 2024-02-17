İmamoğlu, Erdoğan sergisini gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında açılan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'ni gezdi.

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İmamoğlu, Erdoğan sergisini gezdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, 'Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'ni gezdi.

İmamoğlu "Burayı bir göreyim istedim. Memleket için yapılan her iş bizim işimiz. Öyle bakarız, öyle bakıyoruz yani. Kimsenin şahsi meselesi değil" dedi.

Erdoğan'ın geçmişteki konuşmalarının yayınladığı dijital sergideki ekranlarda "Huzurun yüzyılı", "Ulaştırmanın yüzyılı", "Eğitimin yüzyılı", "Üretimin yüzyılı", "Gücün yüzyılı", "Savunmanın yüzyılı", "Bilimin yüzyılı", "Enerjinin yüzyılı", "Şefkatin yüzyılı" ve "Sağlığın yüzyılı" ile "Togg kilometre taşları" ve "Maziden Atiye" konulu gösterimler yer alıyor.

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Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
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