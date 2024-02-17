'22 yılda ülkeyi nereden nereye getirdik' diyen Kurum, dönerciden aldığı yanıtla şoke oldu: 'Yapma gözünü seveyim ya'

AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, döner dükkanında aldığı yanıtla neye uğradığını şaşırdı. Kurum, 22 yılda ülkeyi iyi bir noktaya getirdiklerini savunurken, döner ustası, aldığı maaşla geçinemediğini belirtti.

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sahaya inerek esnaf gezisi yaptı.

Kurum, girdiği bir dönercide döner ustası yurttaşa, “22 yılda ülkeyi nereden nereye getirdik” ifadelerini kullandı.

Ancak, Kurum döner ustasından aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Usta maaşı ile geçinemediğini vurgulayan döner ustası, “1996 yılında 1 yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum” ifadelerini kullandı.

Döner ustası yurttaş, Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan’dan sonra ‘her şeyin bittiğini’ savunurken, Kurum, “Yapma gözünü seveyim” yanıtını verdi.

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Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Yerel Seçim
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