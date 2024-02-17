Dün gece yapılan sürpriz görüşme: Muharrem İnce'nin İstanbul adaylığı için ilk tercihi kimdi?

Memleket Partisi'nde genel başkan Muharrem İnce'nin İBB adaylığı için bağımsız adaylığını açıklayan Taylan Yıldız'a teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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Dün gece yapılan sürpriz görüşme: Muharrem İnce'nin İstanbul adaylığı için ilk tercihi kimdi?

GERÇEK GÜNDEM / Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün yaptığı duyuru ile partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının Berk Hacıgüzeller olduğunu açıkladı.

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Memleket Partisi’nin adayının Hacıgüzeller olduğunun açıklanmasının öncesinde sürpriz bir isimle Memleket Partisi lideri ince arasında yapılan sürpriz görüşmeye Gerçek Gündem ulaştı.

Gerçek Gündem’in edindiği bilgiye göre İnce, dün gece bağımsız İBB adayı, eski İYİ Partili Taylan Yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İnce, Yıldız’a Memleket Partisi’nin İBB Başkan adayı olmasını teklif etti.

Ancak, Taylan Yıldız’ın Muharrem İnce’ye yanıtı olumsuz oldu. Yıldız, yoluna bağımsız olarak devam etmek istediğini söyleyerek İnce’ye teşekkür etti.

Yıldız’a yapılan teklifin olumsuz yanıt almasının ardından Memleket Partisi’nde rota, bugün İBB adayı olarak açıklanan Berk Hacıgüzeller’e çevrildi.

TAYLAN YILDIZ KİMDİR?

Bağımsız İBB Başkan adayı Taylan Yıldız’ın şahsi internet sitesinde biyografisi şöyle yer alıyor:

1980 yılında röntgen teknisyeni bir anne ve doktor bir babanın çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi. Karşıyaka Anadolu Lisesi’nin ardından gittiği İzmir Fen Lisesi’nde, master tezi düzeyinde gösterilen ‘Soma Termik Santrali’nde atık küllerin içindeki yanmamış kömürlerin geri kazanımı ve kül dağlarının çevresel etkileri’ konulu bir proje geliştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni onur derecesi ile bitirdikten sonra Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

2003’te, tüm dünyada yılda en fazla iki kişinin kabul edildiği Stanford Üniversitesi’ndeki İşletme Doktorası Pazarlama programına tam burslu olarak kabul edildi.

Doktora programı sırasında Google tarafından keşfedildi. Burada on sene boyunca Google’a en fazla reklam veren şirketlerin CEO ve CMO seviyesinde yılda 15 milyar Dolarlık reklam bütçesi yöneten yöneticilerine danışmanlık yaptı.

2017 yılında Meral Akşener’in çağrısı üzerine Türkiye’ye döndü. İYİ Parti’nin kuruluşunda yer aldı ve kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Türkiye’yi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi’nde temsil etmiş olan Yıldız, gençlere hizmet etmek amacıyla kurulan Yarın için Şimdi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

2019-2023 tarihleri arasında İBB Meclis Üyeliği yapan Taylan Yılıdz, gençlerin kendisine taktığı “İnternetçi Abi” lakabıyla tanınmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Memleket Partisi Muharrem İnce Taylan Yıldız İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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