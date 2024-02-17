8 kent açıklandı: DEM Parti'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu
31 Mart mahalli idareler seçimlerinde DEM Parti'nin aralarında Ankara'nın da bulunduğu 8 büyükşehir belediye başkanı adayı belli oldu.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin aralarında Ankara'nın da bulunduğu 8 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.
Doğan partisinin Ankara Büyükşehir Eş başkan adaylarının cezaevinde bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı.
DEM Parti'nin açıklanan adayları şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım
Antep Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Selman Tutumlu
Malatya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram
Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
İhsan Seylan- Bilmez Erboğa
Konya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç
Kocaeli Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit
Aydın Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Suzan Koç- Naif Kanat
Osmaniye Belediye Eşbaşkan Adayları
Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel
Kilis Belediye Eşbaşkan Adayları
Ahmet Üçer- Azize Akoğlu
Elazığ Belediye Eşbaşkan Adayları
Hayrettin Kaya
Adıyaman Belediye Eşbaşkan Adayları
Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin
Dersim Belediye Eşbaşkan Adayları
Cevdet Konak- Birsen Orhan
Kocaeli Dilovası Belediye Eşbaşkan Adayları
Mustafa Avcı- Şevin Coşkun