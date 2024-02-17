8 kent açıklandı: DEM Parti'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde DEM Parti'nin aralarında Ankara'nın da bulunduğu 8 büyükşehir belediye başkanı adayı belli oldu.

8 kent açıklandı: DEM Parti'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin aralarında Ankara'nın da bulunduğu 8 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

Doğan partisinin Ankara Büyükşehir Eş başkan adaylarının cezaevinde bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı.

DEM Parti'nin açıklanan adayları şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım

Antep Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Selman Tutumlu

Malatya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram

Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
İhsan Seylan- Bilmez Erboğa

Konya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit

Aydın Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Suzan Koç- Naif Kanat

Osmaniye Belediye Eşbaşkan Adayları
Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel

Kilis Belediye Eşbaşkan Adayları
Ahmet Üçer- Azize Akoğlu

Elazığ Belediye Eşbaşkan Adayları
Hayrettin Kaya

Adıyaman Belediye Eşbaşkan Adayları
Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin

Dersim Belediye Eşbaşkan Adayları
Cevdet Konak- Birsen Orhan

Kocaeli Dilovası Belediye Eşbaşkan Adayları
Mustafa Avcı- Şevin Coşkun

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