Bakan Tunç duyurdu: Göreve iade edilen yargı mensuplarının dosyaları yeniden inceleniyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay’ın FETÖ’den ihraç edilen yargı mensupları hakkında verdiği göreve iade kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak yeniden bir inceleme başlattık. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek" dedi.

2016 yılından itibaren toplamda 4 bin 6 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiğini hatırlatan Tunç, Danıştay'ın, bunlardan dava açanlardan 387'sinin mesleğe iadesine karar verdiğini aktararak şunları söyledi:

"Bu karar gereğince de mesleklerine geri dönmüş oldular. Tabii burada özellikle temyiz süreci Danıştay İdari Dava Dairelerinde devam eden dosyalar da söz konusu. İlk derece olarak Danıştayda devam eden, ilgili dairede devam eden de 64 dosya var. 1286'sının da temyizi devam ediyor. Dava açılan dosyalarla alakalı olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu özellikle iadesine karar verilmiş olan 387 davayla ilgili olarak da itirazları o zaman içerisinde yapılmıştı, temyiz süreçleri sağlanmıştı. Temyizde devam eden, kesinleşmeyen dosyalar da söz konusu. Bu 387 iade kararı sonrasında da yaklaşık 2021, 2022, 2023 yıllarını, muhtelif tarihleri kapsayan dönemlerde bu kararlar verilmişti. Bu karar neticesinde mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak yeniden bir inceleme başlattık. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek. Bir hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor."