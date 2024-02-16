Danıştay 5. Dairesi başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusu

Avukat Burak Bekiroğlu, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı veren Danıştay 5. Dairesi başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Bekiroğlu, “Fetulahçı Terör Örgütüyle Sivil Mücadele Platformu (Tay-Der), Danıştay 5. Daire Başkan ve Üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur” dedi.

✏️Kamuoyunun Bilgisine;



Fetulahçı Terör Örgütüyle Sivil Mücadele Platformu (Tay-Der), Danıştay 5. Daire Başkan ve Üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına SUÇ DUYURUSUNDA bulunmuştur.



Başvuru İzmirden yapılmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere… pic.twitter.com/0JBr3FWNLa — |Burak Bekiroğlu (@burakbekiroglu) February 16, 2024

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre, suç duyurusu dilekçesinde şunlar ifade edildi:

“Danıştay 5.Daire Başkan ve üyeleri hakkında etkin bir soruşturma yürütülmesini, başkan ve karara imza atan kişiler hakkında İstihbaratın ve emniyetin FETÖ havuzunda detaylı sorgu yapılması, kendileri ve aileleri içerisinde FETÖ işe irtibat ve iltisaklı kişiler olup olmadığının tespitine, daha önce kullanıp kullanmadıklarının, ankesörlü ardışık aramalar yapıp yapmadıkları, bank Asya’da daha önce hesaplarının bulunup bulunmadığının, örgütün sohbet adı altında ki toplantılarına katılıp katılmadıklarının, zaman gazetesine abone olup olmadıklarının, örgütün hükümlü , tutuklu yada firari imamları ile daha önce temasta olup olmadıklarının ve güncel olarak son 2 yıl Whatapp ve FaceTime uygulamaları üzerinden yurt dışında herhangi bir hat ile aralarında veri alışverişi olup olmadığının ve ülke genelinde daha önce FETÖ şüpheli ve sanıkları tarafından ifadelerinde isimlerinin geçip geçmediğinin tespitinin yapılmasını ve sonuca göre daire başkanı ve üyeleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.”

NE OLMUŞTU?

Danıştay, HSK'nin 'FETÖ' gerekçesiyle meslekten çıkardığı hakim ve savcılarla ilgili 5 bin 112 davanın 3 bin 799'unun reddedildiği, 435'unda ise işlemin iptaline karar verildiğini açıklamıştı.

Danıştay Başkanlığı, "Danıştay 5. Dairesinin, FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 400'den fazla hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdiği, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) itirazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda henüz gündeme alınmadığı" yönündeki haberler üzerine açıklama yapmıştı.