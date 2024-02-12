Danıştay karar verdi: FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla ihraç edilen 450 yargıç göreve iade edildi

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla ihraç edilen 450 yargıç hakkında göreve iade kararı verdi.

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Danıştay karar verdi: FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla ihraç edilen 450 yargıç göreve iade edildi

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında FETÖ üyesi olduğu iddia edilen yargı mensupları Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden alınmıştı.

İhraç edilen yargı mensupları kararın iptali için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 5. Dairesi ise meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi. Karara gerekçe olarak ise belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Danıştay FETÖ 15 Temmuz HSK Hakimler ve Savcılar Kurulu
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