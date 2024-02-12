AKP'li Şamil Tayyar deprem konutu hakkından vazgeçti, bir de beddua etti!

AKP'li Şamil Tayyar, kendisine çıkan deprem konutu hakkından feragat ettiğini açıkladı. Tayyar paylaşımında beddua etti.

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AKP'li Şamil Tayyar deprem konutu hakkından vazgeçti, bir de beddua etti!

Depremzedeler çadır ve konteynerlerde yaşam mücadelesi verirken, AKP’li Şamil Tayyar’a deprem konutu çıkmıştı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Tayyar iddiaları doğrulayarak, “Hak sahibi olarak başvurduk, 85 metrekare 2+1 ev çıktı. Kardeşim oturacak” ifadelerini kullanmıştı.

Depremzede yurttaşlar çile çeke dursun... AKP'li Şamil Tayyar'a da deprem konutu çıktı! Haberi doğruladıDepremzede yurttaşlar çile çeke dursun... AKP'li Şamil Tayyar'a da deprem konutu çıktı! Haberi doğruladıGüncel

Olayın gündeme gelmesinin ardından kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyürken, AKP’li Tayyar geri adım atmak zorunda kaldı. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ev hakkından feragat ettiğini duyurdu.

Kendisine ev çıkasının siyasi istismara dönüştüğü iddiasında bulunan Tayyar paylaşımının tamamında şunları söyledi:

“Maalesef, kuradan çıkan ve bedeli mukabili satılacak 85 metrekarelik kasaba evi, bir siyasi istismara dönüştü. Haksız da olsa bu istismarın, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gayretine gölge düşürmesini, bize gönül veren tek bir dostumuzun bile yüreğinde şüphe oluşmasını istemem. Bu sebeple hak sahipliğinden feragat ettim. Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz.”

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