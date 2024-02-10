Depremzede yurttaşlar çile çeke dursun... AKP'li Şamil Tayyar'a da deprem konutu çıktı! Haberi doğruladı

6 Şubat depremlerinin ardından yurttaşlar konteyner ve çadırlarda hayata kalma mücadelesi verirken, AKP'li Şamil Tayyar'a da deprem konutu çıktığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Depremzede yurttaşlar çile çeke dursun... AKP'li Şamil Tayyar'a da deprem konutu çıktı! Haberi doğruladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurttaşlar binbir güçlükle, çadır ve konteynerlerde hayatta kalma mücadelesi verirken, AKP’li Şamil Tayyar’a da deprem konutu çıktığı ortaya çıktı

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 4 Şubat’ta "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi" yaptı. Kura çekiminin İslahiye ilçesi bölümünde ekranda Şamil Tayyar’ın adı da belirdi. Tayyar’a 5’inci katta 2+1 daire çıktığı açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tayyar, haberi doğrulayarak, "Kurada 2+1 85 metrekare ev çıktı. Babamın iki katlı bahçeli bir evi vardı. Ev benim üzerime kayıtlıydı ve ağır hasar raporu vermişlerdi. Bir süre sonra da yıkıldı. Hak sahibi olarak deprem konutuna başvurduk. Kurada çıkan evi de kardeşim aldı” diye konuştu.

Tayyar, AKP’den 3 dönem milletvekilliği yapmıştı.

Etiketler
Deprem Kahramanmaraş Şamil Tayyar AKP
Son Güncelleme:
58 milyon liralık vurgun yapan 5 kişi yakalandı 58 milyon liralık vurgun yapan 5 kişi yakalandı
Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik
DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'tan ilk mesaj DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'tan ilk mesaj
Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenler anıldı Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenler anıldı
Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor
İzmir'den aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP lideri Özel'le görüşmesini anlattı: 'Böyle bir talebim olmadığını söyledim...' İzmir'den aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP lideri Özel'le görüşmesini anlattı
ÇOK OKUNANLAR
3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo! 3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo!
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey!
Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu
Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti! Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti!
Son anket: Hatay seçmeni Lütfü Savaş'ı destekliyor mu? Hatay seçmeni Savaş'ı destekliyor mu?