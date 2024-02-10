DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'tan ilk mesaj
DEM Parti'nin İstanbul için eş başkan adayı Meral Danış Beştaş, ilk paylaşımını yaptı. Kürtçe ve Türkçe yaptığı paylaşımda Beştaş, "İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız" dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eşbaşkan adayı Meral Danış Beştaş, adaylığının açıklanmasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.
Beştaş'ın mesajında şunları kaydetti:
"İstanbul Serhat’tır, İstanbul Çukurova’dır, İstanbul Trakya’dır, İstanbul Botan’dır, İstanbul Amed’dir, İstanbul Karadeniz’dir, İstanbul Ege’dir, İstanbul Anadolu’dur…
Merhaba İstanbul
İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız. Cami’lerimizle, Cemevleri’mizle, Kilise ve Sinagog’larımızla zenginleşeceğiz. Kadınların iradesiyle, gençliğin coşkusuyla, halklarımızın gücüyle büyüyeceğiz. Haydi hep birlikte halayla, horonla, zeybekle kucaklaşmaya.
Başlıyoruz, bekle bizi İstanbul !"