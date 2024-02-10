Erdoğan Gabar petrolünü anlattı, valilik 'yasak' ilan etti: Girişler kapatıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar petrolüyle ilgili mesajlar verdiği sırada Şırnak Valiliği, Gabar Dağı bölgesinde 15 gün süreyle girişlerin yasaklandığını duyurdu.

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Erdoğan Gabar petrolünü anlattı, valilik 'yasak' ilan etti: Girişler kapatıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Gabar petrolüne değinen Erdoğan, "Karadeniz doğalgazının ardından Gabar'da bulduğumuz petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya almışlardı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle 35 bin varili geçti. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem doğalgaz hem madende yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz" dedi.

YASAK İLAN EDİLDİ

Erdoğan'ın bu konuşmayı sıralarda Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinde 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan ederek girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Erdoğan Gabar petrolünü anlattı, valilik 'yasak' ilan etti: Girişler kapatıldı! - Resim : 1

Şırnak Valiliği'nin aldığı yasak kararında şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 10 Şubat 2024 - 24 Şubat 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Recep Tayyip Erdoğan Şırnak Petrol
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