Libya'da milis gruplar arasında çıkan çatışmada yaralı sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlk Yardım Servisi Biriminden yapılan açıklamada, yaralı sayısının 22'ye yükseldiği ve kentteki kanaat önderlerinin çağrısının ardından milis güçler arasındaki çatışmanın durduğu aktarıldı.

Yaralı sayısının 22'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, kentteki kanaat önderlerinin çağrısının ardından milis güçler arasındaki çatışmanın durduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde çatışmalarda bir kişi ölmüş, bir çocuk da yaralanmıştı.

Zaviye Üniversitesi Öğrenci Birliğinden yapılan açıklamada üniversitenin çatışma bölgesine yakın olduğu ve kentteki güvenlik durumu nedeniyle bugün eğitime ara verildiği ifade edilmişti.