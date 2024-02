Mansur Yavaş'tan AKP'nin adayı Turgut Altınok'a hodri meydan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şu anda 30 bin emekliye her türlü desteği veriyoruz. Biz bu desteği verdik ya İstanbul’daki adayları ‘Ben de vereceğim’ demeye başladı. Her şeyden evvel hükümete iletsinler emeklilelerin zor durumda olduğunu. Demek ki hükümet görmüyor. Ankara’daki ‘Beş bin lira yapacağım’ dedi emeklilere. Her şeyden evvel siz şu anda görevdesiniz. Hükümetten açık çek aldığınızı söylüyorsunuz. Hadi bakalım boyunuzu bir görelim" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Yavaş’a Mamak Belediyesi Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin eşlik etti.

Mansur Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“BİZ ANKARA HALKINA HÜKMETMEK İÇİN DEĞİL, HİZMET ETMEK İÇİN ÇALIŞTIK VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“Mamak için yıllarını vermiş, heyecanını taze tutan bir adayımız var. Heyecanla sizlere hizmet etmek için bekliyor. Hangisini seçeceğiz... Elbette heyecanla Mamak’a hizmet etmek için bekleyen adayımızı seçeceğiz. Bize engel olmak isteyeni değil, Mamak’a hizmet etmek istemeyeni değil, Mamak için kalbi, yüreği atan, Mamak’ı hizmetle donatmak isteyen başkanımızı seçeceğiz. Her zaman söyledim, beş yıl boyunca Ankara’nın sokaklarında benim bir tek fotoğrafımı görmediniz. Benim çakarlı araçlarla, konvoylarla gezdiğimi görmediniz. Belediyede dahi benim fotoğraflarımı asmak yasak. Çalışmalarımızın hiçbirisinde belediyenin imkanlarını, yapı hizmetlerini kendisine doğru yönlendiren bir anlayışa asla girmedik. Çünkü biz kendimizi sadece Ankara’da herhangi bir daire başkanı, herhangi bir il müdürü neyse kendimizi o sıfatta gördük. Biz Ankara halkına hükmetmek için değil, Ankara halkına hizmet etmek için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi Ankara’yı ortak akılla yönetiyoruz.

“KUL HAKKININ YENMESİNE, ÇALINMASINA ASLA MÜSAADE ETMEDİK”

Her şeyden önce ‘ben yaptım oldu’ anlayışını ortadan kaldırarak, ortak akılla yönetiyoruz. Kent Konseyimizde tam bin 800 tane sivil toplum kuruluşu var. Üniversitelerden, meslek odalarından görüş alarak, sizlerden aldığımız parayı ihtiyaçlar doğrultusunda harcıyoruz. Bunu harcarken açık ihaleler yapmak suretiyle hem katılımı artırıyoruz hem de kırımları artırıyoruz. Çünkü bu para sizin paranız. Kul hakkının yenmesine, çalınmasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Her yerde ve her platformda harcadığımız paraların hesabını veriyoruz. Bir hizmet yaparsak pankartını asıp, kaç paraya mal olduğunu bütün Ankara’ya gösteriyoruz. Sayıştay raporlarının hepsini belediye sayfamızda yayınlıyoruz. Oradan kuruşuna kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi ne harcamış görüyorsunuz. Çünkü hesabını veremeyeceğimiz işlere girmiyoruz. Biz başkaları gibi ‘hesabını öbür dünyada veririz’ gibi değil, öncelikle bu dünyada hesap veriyoruz ki, öbür dünyada huzura alnımız açık çıkalım.

“ADAYIN BİRİSİ KALKMIŞ DİYOR Kİ ‘BEN SİZE BAŞKENT KART YAPACAĞIM’”

Her zaman söylüyorum, Ankara’nın acil ihtiyaçları var. Bu acil ihtiyaçlar dururken proje adı altında Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere harcayamayız. Acil ihtiyaç neyse onlara harcıyoruz. Burada iki tane cadde vardı... Sürekli olarak televizyonlarda görüyordunuz. Sel basıyordu, arabalar uçuşuyordu... Yaptığım şeylerden bir tanesi, Mamak Belediyesi’nin yanından bile selden arabalar geçemiyorlardı. Oradan başladık ve Mamak’taki altyapıya oldukça masraf ettik. Üç tane kavşak yaptık. Onlarca caddenin asfaltı, aile yaşam merkezleri yaptık. Açıkçası söylüyorum, ben bunların hiçbirisini belediye hizmeti olarak dahi görmüyorum. Nasıl olsa fen işlerimiz, ASKİ’miz bu problemleri görüyor ve yapıyor. Bunun için belediye başkanı olmaya gerek yok. Belediye başkanı dediğiniz zaman kentinde üretimi artıracak. Her şeyden evvel vicdan sahibi olacak. Kentindeki desteğe ihtiyacı olan insanların her türlü ihtiyacını karşılayacak. Onun çocuğunu okutacak, onun çocuğunu giydirecek, kırtasiye yardımını, sınav yardımını yapacak. Onun çocuğunu kış günü üşütmeyecek. Şimdi biz bunları söyledik enteresan bir şekilde adayın birisi kalkmış diyor ki ‘Ben size Başkent Kart yapacağım. İçine para yükleyeceğim’ diyor. Nerede yaşıyor bilmiyorum. Üç yıldır bunu uyguluyoruz. Üç yıldır. Emekliler dara üstü son zamanlarda biliyorsunuz... Ankara’da ve Türkiye’de bu konuda harekete geçen ilk belediyeyiz.

“200 BİN AİLEYE ÜÇ YILDIR DOĞALGAZ VERİYORUM, ÜŞÜMEMELERİNİ SAĞLIYORUM”

Şu anda 30 bin emekliye her türlü desteği veriyoruz. Biz bu desteği verdik ya İstanbul’daki adayları ‘Ben de vereceğim’ demeye başladı. Her şeyden evvel hükümete iletsinler emeklilelerin zor durumda olduğunu. Demek ki hükümet görmüyor. Ankara’daki ‘Beş bin lira yapacağım’ dedi emeklilere. Her şeyden evvel siz şu anda görevdesiniz. Hükümetten açık çek aldığınızı söylüyorsunuz. Hadi bakalım boyunuzu bir görelim. Emeklilere siz de destek olun. Kaldı ki o bölgede, o ilçede 50 bin kişiye destek oluyoruz. Kendisi 2 bin 200 kişiye... Eğer bir belediye başkanı kendi ilçesinde desteğe ihtiyacı olanları bilmiyorsa orada nasıl yöneticilik yapıyor? Hodri meydan. Çevre Bakanlığı’ndan mı alacak? Nereden alacaksa bu açık çeki emeklilere destek olsun. Bir şeyi unutmuş, bizim yaptıklarımızın hepsini vaat ediyor. Ben buradan duyuruyorum bütün Ankara’ya... Ben 200 bin aileye üç yıldır doğalgaz veriyorum, üşümemelerini sağlıyorum. Hadi el yükseltin. Açık çekinizi görelim. Siz de bizim yaptığımız kadar desteğe ihtiyacı olanlara bir doğalgaz verin de görelim.

“MAMAK İLE EL ELE TUTUŞACAĞIZ”

Bizlerin yönettiği il ve ilçelerde kimsenin başı mahsur kalmaz. Önceliğimiz onların çocuklarının da eşit bir eğitime ulaşması. Sıcacık yataklarında yatması. Yoksa biz rahat edemeyiz. Kentte desteğe ihtiyacı olanlar varken, bizler yataklarımızda rahat uyuyamayız. İşte bu anlayış Ankara’ya geliyor. Mamak ile el ele tutuşacağız. Mamak’a gelmişler bir vatandaşa soruyorlar ‘Mamak’a metro istiyor musun?’ diye. Vatandaş ‘Ben sana oy vermeyeceğim’ diyor. ‘Metroyu istemiyorsun’ o zaman diyor... Halbuki bunu konuştuğu anda metronun ihalesini yaptım. Beş yıldır uğraşıyoruz, projesi yoktu...

“İŞİNİZ GÜCÜNÜZ BETON, PLASTİK”

İmar nedeniyle çözülemeyen Sanayi Çarşısı mutlaka yapılacak. Hastane yapılırken de hastaneyi Sağlık Bakanlığı’ndan istedik vermediler. Şu anda gördükleri konu şu; acaba seçim yaklaşırken engellersek, hizmet yaptırmazsak, engel olursak seçimi kaybettiririz dediler. Bu sevgisi anlamanız mümkün değil, işiniz gücünüz beton, plastik... Ankara’nın bütün semtleri aynı olacak. Gururla Başkentte yaşamanın keyfini çıkaracağız.

“MAMAKLILARLA YENİ BİR DÖNEME BAŞLAYACAĞIZ”

Geçen seçimde Mamak’ta yüzde 51 oy almıştım. Vaatle yüzde 51 oy alan Mansur Yavaş, yaptığı icraatlarla 60’lı rakamları mutlaka yakalayacak. Mamak’ta hem seçime hem de yönetime hazırlacağız. Aynı Ankara’da olduğu gibi Mamak’ta da sivil toplum kuruluşları ve kent konseyi devreye girecek. Mamaklılarla yeni bir döneme başlayacağız. İnşallah Belediye Meclisi çoğunluğunu da sağlayacağız.”

Kaynak: ANKA