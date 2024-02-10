Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara Garı önünde, terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırı sonucu katledilenler düzenlenen etkinlik ile anıldı.

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Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara Garı önünde, terör örgütü IŞİD mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

10 Ekim Barış Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Ankara Garı önünde toplanan grup, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

"UNUTMAYACAĞIZ"

DEM Parti Eş Başkanı Tulay Hatımoğulları, programda, olayı unutturmayacaklarını belirterek, dava süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenler anıldı - Resim : 1

10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci ise ülke tarihinin en büyük saldırısında hayatını kaybedenleri unutturmayacaklarını ifade etti.

ANKARA GAR KATLİAMI

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için bir araya gelenler Ankara Garı önünde toplanmış, saat 10.04'te, 3 saniye arayla iki canlı bombanın kendini patlatması sonucu olay yerinde 2'si çocuk 100 kişi hayatını kaybetmiş, 20'si çocuk 391 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ankara 10 Ekim Tülay Hatimoğulları DEM Parti
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