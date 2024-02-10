İzmir'den aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP lideri Özel'le görüşmesini anlattı: 'Böyle bir talebim olmadığını söyledim...'

CHP'nin yerel seçimlerde aday göstermediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Başkan Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi anlattı.

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İzmir'den aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP lideri Özel'le görüşmesini anlattı: 'Böyle bir talebim olmadığını söyledim...'

CHP’nin yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel ile yaptıkları görüşmeni detaylarını anlattı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Soyer, Özel’le Ankara’da bir görüşme yaptıklarını belirtirken, “İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim” dedi.

Özel’in kendisine yaptığı teklifi reddettiğini duyuran Soyer, paylaşımının tamamında şunları yazdı:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim.

Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim.”

ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ

CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, mevcut başkan Tunç Soyer’i göstermemiş. Onun yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı aday göstermişti.

Soyer aday gösterilmemesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda parti yönetimine serzenişini dile getirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Özgür Özel Tunç Soyer CHP İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim
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