'Bunu izleyen Mansur'a oy vermez' demişti... Melih Gökçek yine yaş tahtaya bastı: Eski İYİ Partili tek tek anlattı

AKP’li Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan şiddet içerikli bir video paylaşarak, "Seçim öncesi skandal görüntüler" ile "Bu videoyu izleyen kişinin Mansur'a oy vermesi imkansız" ifadelerini kullandı.

Gökçek’in paylaştığı görüntülerde, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder’in tekme tokat dövüldüğü anlar görülüyordu.

Saldırgan şahsın görüntülerde, Önder'i tehdit ederek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik'ten özür dilettiği göze çarpıyordu.

ADI GEÇEN İSİMDEN AÇIKLAMA

Gökçek’in paylaşımında adı geçen eski İYİ Partili Atila Çelik, konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Paylaşımında, “Bir algı balonunun nasıl söndüğüne şahit olacaksınız" diyen Çelik, şu ifadeleri kaydetti:

"1. Konunun İYİ Parti tabanına maksatlı bir şekilde mesaj vermesi hedeflenmektedir. Olay 2020 yılında gerçekleşmişti. Kavgada yer alan kişi o tarihte İYİ Parti İlçe Başkanı değildir. Tam aksine o tarihte ben, İYİ Parti’de siyaset yapıyor ve Meclis Üyesi görevimi sürdürüyordum. Yani konunun İYİ Parti ile hiçbir ilgisi yoktur.

2. Kavgadaki taraflar yıllarca birbirini tanıyan, beraber büyüyen, aynı sokaklarda yetişen kişilerdir. 2020 yılında, iki arkadaşın gece bir mekânda oturduktan sonra birlikte aynı arabayla evlerine giderken, adımın geçmesi üzerine kavgaya tutuştuklarını olaydan sonra öğrendim. Dolayısıyla konuyla benim, hele ki Mansur Başkanımızın haberi, ilgisi ve bilgisi bulunmamaktadır. 2 arkadaşın gecenin ilerleyen saatlerinde kendi aralarında yaşadığı kavga bizleri bağlamamaktadır.

Yıllarca bir karıncayı bile incitmemeye özen gösteren bir kişi olarak, şiddetin her türlüsüne elbette net bir şekilde karşıyım. Buna rağmen, 2 kişinin kendi aralarındaki kavgadan siyaseten nemalanmaya çalışanlara da elbette pabuç bırakmayacağım.

Yarın öbür gün “ben de bunu yaptım” demek için Turgut Altınok’a açıktan veremediği desteği Mansur Başkanımıza zarar vereceğini düşündüğü aciz fikirler ile sunmak isteyen bir trolbaşının oyunu yine bozulmuştur. Kayıt paylaşmayı sevdiği için kendisinden piyasada dolaşan “3GEN” kaydını da paylaşmasını beklediğimi belirtiyorum.

5 yıldır edilmedik iftira, atılmadık çamur kalmamasına rağmen bu kirli siyasetin Mansur Başkanımızın karşısında günden güne erimesinden ders alınmadığı ortadadır. Gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. İşte bu gerçekler sonucunda, halkın Mansur Başkanımıza olan ilgisi ve desteği sokak sokak, cadde cadde büyümektedir, daha da büyüyecektir.”