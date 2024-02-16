Gözaltına alınan gazeteciler, ifadeleri alınmadan tutuklamaya sevk edildi

İzmir’de 4 gündür gözaltında tutulan 5 gazeteci, ifadeleri dahi alınmadan savcılık tarafından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Gözaltına alınan gazeteciler, ifadeleri alınmadan tutuklamaya sevk edildi

İzmir’de 4 gündür gözaltında tutulan 5 gazeteci, ifadeleri dahi alınmadan savcılık tarafından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İzmir'de 13 Şubat’ta ev baskında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın, Gazete Duvar Muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) basın çalışanı Fatma Funda Akbulut, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

MA'nın aktardıklarına göre; İzmir Bayraklı Adliyesi’ne getirilen gazeteciler, savcılık tarafından ifadeleri dahi alınmadan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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