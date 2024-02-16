CHP lideri Özel'den istifa eden isme teşekkür l: Duygu durumu ne olursa olsun Dikili'nin efsane belediye başkanı Osman Özgüven'e yürekten teşekkür ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dikili'de yaptığı açıklamada, "Şu anki duygu durumu ne olursa olsun Dikili'nin efsane belediye başkanı Osman Özgüven'e yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Özgüven yakın zamanda partisinden istifa etmişti.

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CHP lideri Özel'den istifa eden isme teşekkür l: Duygu durumu ne olursa olsun Dikili'nin efsane belediye başkanı Osman Özgüven'e yürekten teşekkür ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Dikili ilçesinde partisinin düzenlediği etkinlikte konuşuyor.

CHP lideri, "Şu anki duygu durumu ne olursa olsun Dikili'nin efsane belediye başkanı Osman Özgüven'e yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Komünist Osman" olarak bilinen Osman Özgüven, yakın zamanda partisinden "Aday belirlemede dürüst davranılmadı" açıklamasıyla istifa etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

"Komünist Osman" CHP'den istifa etti: Dürüst davranılmadı"Komünist Osman" CHP'den istifa etti: Dürüst davranılmadıSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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