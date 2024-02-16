İmamoğlu TÜSİAD'ı ziyaret etti: İş birliğimizi daha yukarı seviyelere taşıyacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdürüyor.

İmamoğlu, TÜSİAD’ı (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) ziyaret etti.

Ziyaret sonrası TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile birlikte kameraların karşısına geçen İmamoğlu, iş birliği mesajı verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“İstanbul’da Yerel Seçimler öncesinde şehrin her noktasına ulaşmak ve buluşmak gayteri içerisindeyiz. Dün Beykoz’daydım. Bugün Bağcılar’da olacağım. Dolayısıyla kentin her noktasına erişirken şehrimizin aynı zamanda dinamik yapısının, güçlü kuruluşları, güçlü organizasyonları var. İş dünyası da bu açıdan çok güçlü sivil toplum kuruluşlarına sahip. TÜSİAD da onlardan birisi. Bugün de TÜSİAD’ın yönetimini sevgili başkan ile birlikte ziyaret ettim. Kendilerine bu yerel seçimdeki süreçte, bizlerin nasıl hazırlık içerisinde olduğumuzu, 5 yılın küçük bir özetiyle ve sonraki yıllara dair, düşüncelerimizi aktardık. Kendilerinden bizlere gelen birçok öneri ve eleştiriyi not aldık. Güzel bir bilgi alış-verişi oldu. Biz zaten İstanbul’umuzun bu 5 yıllık görev değişiminde. Her kuruluşuyla her kurumuyla mümkün olduğu kadar maksimum etkili bir diyalog içerisinde olma gayretindeydik. Ve bunu başardık. İş dünyasıyla ilgili, özellikle İPA(İstanbul Planlama Ajansı) üzerinden kurduğumuz platformlarla, çok verimli çalışmalar yapmıştık. Bugün bunun faydasını görüyoruz. İstanbul’un hangi kuruluşuyla oturursak, mutlak sağlıklı bir arşive ve hafızaya sahibiz, geçen 5 yıla dair. Bundan sonra bu etkileşimi, bu iş birliği zeminini demokratik bir kent yaratma doğrultusunda, kentin her aşamasında, her kademesiyle, her katmanıyla, kentin yönetimi olan belediyenin, aynı zamanda bu kentliye ait olduğu hissini gelecek çalışmalarda yapıyor olacağız. Kadim kuruluş TÜSİAD’ı her zaman en etkili yerde görmek istiyoruz. Sayın başkan bu konuda iş birliğine açık zemini oluşturmuş idi. Bundan sonra görevimize dönük ikinci bir beş yıllık yönetimi elde ettiğimizde bunu daha yukarı seviyelere taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”

Kaynak: Gerçek Gündem