Özgür Özel: Yapay zeka ile belirlediğimiz adaylar var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri için 2019 yılındaki seçime oranla 25 kat fazla anket yaptırıldığını belirtti. Özel, “Kendi içimizde, beş kişilik profesyonel kadrodan oluşan bir birim kurduk. Merak ettiklerimizin ankete nasıl yansıdığını ve anket cevaplarının nasıl okunacağını çözümledik” dedi.

Toplam 16 anket firması ile çalışıldığını ifade eden Özel, çalışılan şirketlerden yapay zeka teknolojisini kullanan sekiz şirkete ağırlık verildiğini kaydetti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP Lideri Özel, “Yapay zekanın adayları var” diyerek, yapay zeka teknolojisinin aday belirleme sürecinde nasıl kullanıldığını şu sözlerle anlattı:

“Mesela 500’üncü ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip, 'Bu ismi ankette sormak ister misiniz?' diye soruyor yapay zeka... Ve ankete eklettiğimiz bu kişi, ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay zeka denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi bir ili arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak, bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar.”

Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını belirtti. Yapay zekanın yalnızca aday anketlerinde değil, kampanyaya yönelik kullanıldığını da belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Niteliksel görüşmeler var. ‘Manisa Şehzade’nin sorunları nedir? Sizce bu sorunu kim çözer?’ gibi sorular soruluyor. Bu sorulara verilen cevaplardan adayın sloganını da buluyoruz. Yolsuzlukla özdeşleşmiş, en çok şikayetin yolsuzluk ile ilgili olduğu bir bir yerde, ‘Dürüst aday’ sloganı kullanılabiliyor. Ya da çevre sorunlarının olduğu yerde adayın afişi yeşil oluyor. Bu yönde de çalışmalarımız var."