"Komünist Osman" CHP'den istifa etti: Dürüst davranılmadı

'Komünist Osman' istifasını anlattı: Aday belirlemede dürüst davranılmadı!

CHP’nin önemli siyasetçilerinden olan Osman Özgüven, partisinden istifa etti. “Komünist Osman” olarak tanınan Dikili’nin efsane Belediye Başkanı Özgüven, 19 yıl Dikili Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Özgüven, istifa gerekçesini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aday belirlemede yanlış yapması ve yanlışlardan dönmemesi olarak açıkladı.

O ADAY DIŞINDA KİM OLSA, FARK ETMEZDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, kurultayda önseçim yapılacağını ilan ettiğini ancak önseçim yaptırmadığını hatırlatan 80 yaşındaki Osman Özgüven, “Özgür Başkan aday belirlemede dürüst davranmadı” dedi.

İstifa gerekçesini anlatırken, Özgür Özel’in hatalarından dönmesi için sabırla beklediğine vurgu yapan Özgüven, İzmir’in yerel yayın organı Egedesonsöz’e şu açıklamalarda bulundu:

“Özgür Özel, aday belirlemede dürüst davranmadı. Kurultayda önseçim yapılacağını açıkladı, önseçim yapmadı. Adayları kendisi belirledi. Özgür Bey’in yanlışlarını düzeltmesini istedim, düzeltmezse istifa edeceğimi söyledim. Herhangi bir hatadan dönme hareketi görmediğim için istifa ettim.

Bizim ilçemizdeki şu andaki aday (Mevcut Başkan Adil Kırgöz’ü kast ederek), CHP’ye seçim kazandıracak en son adaydır. Rahat seçim kazanacak bir aday belirlemesi için ısrar ettik ama Genel Başkan, kendi bildiğini okudu. Kimseye sormadan belirledi adayları.

Evet; Gökmen Ulu’yu destekledim. Ancak sadece Gökmen değil, yeniden aday gösterilen arkadaş dışındaki arkadaşlardan birisinin de olabileceğini söyledik. Benim için diğer aday adayları da uygundu. Önseçim yapılsaydı, bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı. Beni, hayatımı verdiğim partimden ayrılmak zorunda bıraktılar.”

ÖZGÜR ÖZEL, ÖZGÜVEN’İN ÖVMÜŞTÜ

Özgüven'in hayatını anlatan "Komünist Osman" belgesinin 19 Ağustos'taki gösterimine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söylemişti:

"Dikili Festivali'ne konuşmacıydım. Meydanda giderek artan bir alkış oldu. Bir baktım, Osman abi, elinde bastonla geldi. Herkes ayağa kalktı, Osman Özgüven'i alkışlıyor. Beni alnımdan öptü, 'hastayım yorgunum izleyemeyeceğim ama şu delikanlıyı görmeden de edemeyeceğim. Buraya kadar geldim' dedi. Hayatımda aldığım en ödüldür Osman Özgüven'in oraya gelişi."

İzmir Dikili'de 19 yıl belediye başkanlığı yapan "Komünist Osman" olarak tanınan Osman Özgüven CHP'den istifa etti...



Özgüven'in hayatını anlatan "Komünist Osman" belgesinin 19 Ağustos'taki gösterimine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söylemişti:



"Dikili… pic.twitter.com/f70kagxMgH — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 15, 2024

OSMAN ÖZGÜVEN KİMDİR?

1944 yılında İzmir’in Dikili ilçesinde dünyaya gelen Osman Özgüven, Ege Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği diploması ile mezun oldu. 1984 yılında SODEP adayı olarak katıldığı Dikili Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Başkanlık görevine başlayınca inşaat malzemeleri dükkanını kapatan ve ticari faaliyetlerine son veren Özgüven, hayatı boyunca mal varlığı edinmedi. 1989’da SHP’den girdiği seçimi de kazanan Özgüven, 10 yıl aradan sonra 2004 yılında SHP’den, 2009 yılında CHP’den girdiği seçimleri de kazanarak dört dönem Dikili Belediye Başkanlığı yaptı. Özgüven 1996 yılında CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde de bulundu.

İlçede suyu bedava yapması, Türk – Yunan ilişkilerini güçlendirme çabaları ile de öne çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem