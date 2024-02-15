Gültekin Uysal'dan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a destek kararı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı açıklamayla yerel seçimlerde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da ise Mansur Yavaş’ı destekleyeceklerini duyurdu.

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Gültekin Uysal'dan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a destek kararı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Demokrat Parti Başkanlık Divanı'nda alınan kararla, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Uysal, “Tekrar böyle bir vurgunun, böyle bir talanın gerçekleşmesine engel olmak bizim milletimize karşı vazifemizdir. Bugün bakıyoruz, dünümüzü çalanlar yarınımızı da çalma gayretinde. Bizim derdimiz millet. Bir tarafta İstanbul'a ihanetin mimarları var, bir tarafta 25 senede verilen zararı 5 yılda toparlayan bir başkan. Bir tarafta Anadolu'nun Moğol İstilası'ndan bu yana görmediği bir kravatlı soygunu İstanbul'da yapanlar var; bir tarafta bu soygunu durduran, israfı bitiren, milletin kaynaklarını millete hizmet getirmek için kullanan Sayın İmamoğlu var” dedi.

Uysal aday destek açıklamasında şunları söyledi:

“Erdoğan AKP'nin İstanbul'daki 25 yılını ‘Biz bu şehre ihanet ettik, hala da ediyoruz’ diye ikrar etmişti. Pişmanlık yok, utanma yok, çekinme yok. Eseriyle gurur duyuyor ki bugün de İstanbul'u o hale getirenlerden birini, hem de en önde gelenlerden birini İstanbul'a başkan yapmaya çalışıyor. Biz, Demokrat Parti olarak daha dün Saraçhane'de ‘Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız’ diye haykırmıştık. Bugün de aynı noktadayız. Tekrar böyle bir vurgunun, böyle bir talanın gerçekleşmesine engel olmak bizim milletimize karşı vazifemizdir. Bugün bakıyoruz, dünümüzü çalanlar yarınımızı da çalma gayretinde. Bizim derdimiz millet."

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

"Bir tarafta İstanbul'a ihanetin mimarları var, bir tarafta 25 senede verilen zararı 5 yılda toparlayan bir başkan. Bir tarafta Anadolu'nun Moğol İstilası'ndan bu yana görmediği bir kravatlı soygunu İstanbul'da yapanlar var; bir tarafta bu soygunu durduran, israfı bitiren, milletin kaynaklarını millete hizmet getirmek için kullanan Sayın İmamoğlu var. Sayın Başkanımız ile 5 yıl boyunca güzel bir mesaimiz oldu; İstanbul için önerilerimizi sunabildik, birlikte projeler gelişebildik. Bu 5 yıla baktığımızda, Demokrat Parti olarak İstanbul halkı için en doğrusunun, bu kritik seçim sürecinde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte mücadele vermek olduğuna kanaat getirdik. Sayın başkanımızla yine birlikte ve aynı ahenkle çalışacağımıza inancımız tamdır. Hayırlısıyla ikinci döneminde birlikte çok daha büyük başarılara imza atmak temennisiyle Ekrem Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız.”

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Kaynak: ANKA

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Gültekin Uysal Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş 2024 Yerel Seçimleri
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